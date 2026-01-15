La Stampa Italo-Inglese premia Nausica Manzi e il suo “Aisling”

Aisling, l’ultimo romanzo di Nausica Manzi, edito dalla Dialoghi Edizioni, si aggiudica un altro importante riconoscimento, quello della Stampa Italo-Inglese. Un prestigioso Premio che conferma quanto questo “dono d’amore”, come più volte l’autrice stessa ha definito il suo libro, sia apprezzato nel contesto internazionale.

"Per aver saputo dar vita a personaggi che appaiono in carne ed ossa, come se fossero persone che l’autrice ha accarezzato con i propri occhi, con le proprie mani e con la sua stessa vita; figure preziose a cui ella chiaramente tiene e che vibrano di autenticità. Inoltre, per aver saputo tratteggiare una storia che richiama profondamente il mondo della chimica e dell’alchimia, intesa come percorso di trasformazione: un invito ad abbracciare il proprio buio per trasmutarlo in luce.", si legge tra le motivazioni.

E ancora: “Questo traguardo sottolinea non solo il valore artistico e narrativo del suo lavoro, ma anche la sua straordinaria capacità di toccare le corde più profonde dell’animo umano, creando un ponte culturale capace di risuonare con forza nel contesto internazionale.”.

“Sono felice perché Aisling sta diffondendo una luce pazzesca dentro e fuori o almeno lo spero.” dichiara la Manzi con orgoglio e soddisfazione “Come ho anche detto alla casa editrice, usando una metafora che è a me molto cara, Aisling è come un gas nobile che pur dotato di stabilità, in determinate condizioni può anche emettere luce. Ecco, Aisling è come il neon. I personaggi sono uno più importante dell’altro e ogni loro caratteristica non è un caso. Li ho accarezzati con la mia vita, li accarezzo? Chissà lo spero. Ogni giorno ogni minuto.”.

Congratulazioni, Nausica!