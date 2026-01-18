'Avventure ai confini della Scienza. Cento anni dalla scoperta del Polo Nord', a Vasto l'incontro con Paola Catapano

Avventure ai confini della Scienza. Cento anni dalla scoperta del Polo Nord .

Questo il titolo dell'incontro con Paola Catapano, divulgatrice scientifica al CERN di Ginevra nonchÃ© documentarista artica ed antartica, che si terrÃ nella Sala della Pinacoteca di Palazzo d'Avalos il 26 gennaio dalle ore 10:30.

L'iniziativa, organizzata dal Centro Culturale VastoScienza, inserita nel ciclo di incontri Onde di Scienza, Ã¨ patrocinata dagli Assessorati alle Politiche giovanili e alla Cultura del Comune di Vasto.

Un incontro singolare ed importante per la cittÃ , un'opportunitÃ per avvicinare il pubblico, soprattutto i giovani, alla scienza e rendere fruibili argomenti complessi, stimolare la curiositÃ , comprendere l'impatto della ricerca sulla vita quotidiana e promuovere competenze critiche (STEAM), fornendo al contempo ispirazione e modelli di ruolo.

Un viaggio, dunque, nell'attualitÃ della ricerca scientifica dedicata al novantesimo anniversario della spedizione polare del generale Umberto Nobile a bordo del Dirigibile Italia. SarÃ questo il tema dell'incontro, da cui emergerÃ il desiderio di conoscenza e di scoperta, un bisogno di spingersi oltre i limiti conosciuti per esplorare nuove possibilitÃ .

L'incontro con Paola Catapano Ã¨ destinato agli studenti delle scuole superiori di Vasto, alle loro famiglie e a tutti i cittadini interessati, con l'obiettivo di stimolare curiositÃ , senso critico e partecipazione.