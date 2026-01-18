La Tenaglia Abruzzo Altino Volley chiude la regular season con la CDA Talmassons

La Tenaglia Abruzzo Altino Volley si appresta a concludere la propria stagione regolare accogliendo al PalaBCC di Vasto la formazione friulana della CDA Talmassons.

Sarà l’ultima occasione per le frentane di accedere alla pool promozione e di conseguenza garantirsi un’altra stagione in serie A2.

Le rossoblù dovranno vincere con qualsiasi risultato per avere la sicurezza del quinto posto finale. In caso di arrivo a pari punti con Busto Arsizio e Altamura infatti, Altino sarebbe davanti alle avversarie per maggior numero di vittorie. Talmassons ha raccolto finora tredici vittorie e sole quattro sconfitte. Il confronto statistico con Altino premia le friulane per punti fatti (1374-1504), meno punti subiti (1437-1311), aces (56-69), e muri vincenti (112-147). Le chietine hanno la meglio negli attacchi vincenti (817-763). La gara d’andata ha visto le friulane avere la meglio in tre parziali. Le ex di turno sono due: Alice Trampus, friulana d’origine, ha vestito la maglia di Talmassons nella stagione 2022/2023; Anita Bagnoli invece nell’annata 2023/2024, conclusa con la promozione in A1.

L’AVVERSARIA – CDA Volley Talmassons

Il sodalizio friulano è guidato in panchina da coach Fabio Parazzoli, che assume così il ruolo di primo allenatore al posto di Leonardo Barbieri, con il quale la società ha raggiunto negli scorsi giorni un accordo di rescissione del contratto. Il vice è l’ex Esperia Cremona Michele Lucherini. In cabina di regia, la maturità della ex Busto Arsizio, Cuneo e Vallefoglia Francesca Scola fa coppia con la spensieratezza dell’udinese classe 2006 Rebecca Feruglio. Le opposte rispondono ai nomi di Giorgia Frosini, 2002 scuola Imoco e Sofia Cusma, classe 2004. In banda, il reparto è composto dalla greca Efrosyni Bakodimou (ex Cuneo), Alyssa Enneking, americana del 1997 ex Futura Busto. Completano il gruppo delle laterali la veneta ex Messina Aurora Rossetto e la giovane del 2006 Alice Viola. I centrali rispondono ai nomi di Beatrice Molinaro, da anni in serie A, la ex Olbia e Soverato Karin Barbazeni e la classe 2004 Islam Gannar. Nel ruolo di libero, Alessandra Mistretta, 2002 ex Futura, fa coppia con la friulana del 2006 Aurora Cassan.

LA VOCE DEL PRE PARTITA – Melissa Tesi, libero Tenaglia Abruzzo Altino Volley

“Questa settimana stiamo cercando di lavorare nel miglior modo possibile per affrontare nelle migliori condizioni la partita di domenica, cercando di esprimere un buon gioco, sicuramente, anche perché ognuno di noi è consapevole dell’importanza che ha questa partita e anche dell’avversario che andremo ad affrontare. C’è tanta voglia di fare, tanta fiducia nel provare quantomeno a riuscire a portare a casa un buon risultato. C’è quella grinta di entrare in campo e lottare su ogni pallone per fare un’ottima prestazione che ci consentirà poi di accedere, nelle migliori delle ipotesi, alla pool promozione. In ogni caso, siamo contenti di come siamo arrivati a questo punto della stagione. Abbiamo sempre lavorato sodo, ci abbiamo sempre messo tutto l’impegno possibile, quindi speriamo di riuscire a lasciare un segno”.

La partita del PalaBCC sarà diretta da Giulio Bolici e Eleonora Candeloro, coadiuvati al referto elettronico da Simona Perazzetti. L’addetto al video check sarà Andrea Tavano. La sfida sarà disponibile gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World Italia.

SERIE A2 TIGOTÀ GIRONE B – 18^ GIORNATA

Domenica 18 gennaio ore 17 Altamura-Offanengo, Modena-Busto Arsizio, Altino-Talmassons, Fasano-Imola, Brescia-Padova

CLASSIFICA DOPO DICIASSETTE GIORNATE

Brescia 40, Padova 39, Talmassons 38, Fasano 27, Altino 24, Busto Arsizio 23, Altamura 23, Imola 20, Offanengo 16, Modena 5

Foto di Matteo Lannutti