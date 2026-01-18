Massimo Stivaletta nuovo priore della Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone

Massimo Stivaletta Ã¨ il nuovo priore della Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone di Vasto per il quinquennio 2026/2030.
Eâ€™ stato nominato ieri sera dal rinnovato Consiglio direttivo, a seguito delle elezioni dello scorso 16 gennaio, alla presenza dellâ€™assistente don Domenico Spagnoli, parroco di Santa Maria Maggiore.
Nella sede di via Aurelia, nel corso della prima riunione del Consiglio direttivo, sono state assegnate le cariche sociali. Stivaletta, che ricoprirÃ anche il ruolo di tesoriere, sarÃ affiancato da Angelo Primiano (vice priore), da Sante Monteferrante (segretario), da Sergio Antonelli (consigliere per le attivitÃ ricreative), da Luigi Zinni (consigliere per le attivitÃ organizzative), Michele Barone (maestro di cerimonia) e da Antonio Petruzzelli (maestro dei novizi).
Il nuovo priore ha giÃ ricoperto la carica dal 2011 al 2020.