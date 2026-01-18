Partecipa a IlTrigno.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Massimo Stivaletta nuovo priore della Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone

Operativo il nuovo direttivo per il quinquennio 2026-2030

redazione
Associazioni
Condividi su:

Massimo Stivaletta Ã¨ il nuovo priore della Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone di Vasto per il quinquennio 2026/2030.

Eâ€™ stato nominato ieri sera dal rinnovato Consiglio direttivo, a seguito delle elezioni dello scorso 16 gennaio, alla presenza dellâ€™assistente don Domenico Spagnoli, parroco di Santa Maria Maggiore.

Nella sede di via Aurelia, nel corso della prima riunione del Consiglio direttivo, sono state assegnate le cariche sociali. Stivaletta, che ricoprirÃ  anche il ruolo di tesoriere, sarÃ  affiancato da Angelo Primiano (vice priore), da Sante Monteferrante (segretario), da Sergio Antonelli (consigliere per le attivitÃ  ricreative), da Luigi Zinni (consigliere per le attivitÃ  organizzative), Michele Barone (maestro di cerimonia) e da Antonio Petruzzelli (maestro dei novizi).

Il nuovo priore ha giÃ  ricoperto la carica dal 2011 al 2020.

Condividi su:

Seguici su Facebook