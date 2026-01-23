Partecipa a IlTrigno.net

Torna a Vasto il Festival della Scienza Ad/ventura

OpportunitÃ  preziosa per promuovere curiositÃ  scientifica, apprendimento e orientamento universitario

redazione
Appuntamenti
Da sabato 24 gennaio 2026 torna a Vasto il Festival della Scienza Ad/ventura, organizzato dal Polo Liceale "Raffaele Mattioli", con un format rinnovato, caratterizzato da eventi distribuiti nel tempo. 
 
Parola chiave della 27esima edizione - sottolinea la prof.ssa Rosa Lo Sasso, direttrice scientifica del Festival: cristalli.
 
Cristalli, un termine spesso usato come metafora per indicare una barriera invisibile ma resistente, per simboleggiare la fragilitÃ , la chiarezza e la bellezza derivante da processi complessi. 
 
Lo scomporsi del presente in miriadi di bisogni puntiformi, lâ€™articolarsi della realtÃ  per diversitÃ , lâ€™acuirsi delle diseguaÂ­glianze, la polarizzazione delle opinioni, il frammentarsi della vita costringono tutti noi a confrontarci con un mondo sempre piÃ¹ complesso.
 
Cristalli: sarÃ  questo il fil rouge che darÃ  modo agli studenti del Mattioli e alle loro famiglie diâ€¯orientarsi e interpretare da unaâ€¯prospettiva chiara e intriganteâ€¯gli eventi in programma.
 
Primo appuntamento sabato dalle 10,30 nell'auditorium del Polo Liceale.
