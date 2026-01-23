Da sabato 24 gennaio 2026 torna a Vasto il Festival della Scienza Ad/ventura, organizzato dal Polo Liceale "Raffaele Mattioli", con un format rinnovato, caratterizzato da eventi distribuiti nel tempo.

Parola chiave della 27esima edizione - sottolinea la prof.ssa Rosa Lo Sasso, direttrice scientifica del Festival: cristalli.

Cristalli, un termine spesso usato come metafora per indicare una barriera invisibile ma resistente, per simboleggiare la fragilitÃ , la chiarezza e la bellezza derivante da processi complessi.

Lo scomporsi del presente in miriadi di bisogni puntiformi, lâ€™articolarsi della realtÃ per diversitÃ , lâ€™acuirsi delle diseguaÂ­glianze, la polarizzazione delle opinioni, il frammentarsi della vita costringono tutti noi a confrontarci con un mondo sempre piÃ¹ complesso.

Cristalli: sarÃ questo il fil rouge che darÃ modo agli studenti del Mattioli e alle loro famiglie diâ€¯orientarsi e interpretare da unaâ€¯prospettiva chiara e intriganteâ€¯gli eventi in programma.

Primo appuntamento sabato dalle 10,30 nell'auditorium del Polo Liceale.