Premio letterario 'Città di San Salvo', al via la XIV edizione

Il Premio letterario Città di San Salvo si prepara a vivere la sua XIV edizione.

Nei giorni scorsi si è riunito il Comitato organizzatore del Premio, che ha ufficialmente dato il via alla nuova annualità con l’approvazione del bando, l’attribuzione delle cariche e la definizione del calendario delle principali tappe. Il Concorso letterario è indetto dal Comune di San Salvo e dalla Fondazione della BCC Valle Del Trigno ETS.

La partecipazione è riservata agli autori con romanzo di esordio pubblicato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 28 marzo 2026.

Il bando può essere scaricato dal sito https://www.premiosansalvo.it .

La cerimonia di premiazione della II Sezione “Letteratura per ragazzi” si terrà il 30 luglio 2026, mentre la cerimonia di premiazione della I Sezione il 20 agosto 2026. Due appuntamenti ormai attesi e consolidati, che confermano il ruolo del Premio come spazio di promozione della scrittura, del talento e del dialogo culturale.

Il Premio riparte con rinnovato entusiasmo, forte dell’esperienza maturata nel corso degli anni, ma anche con nuove idee e progettualità, nel segno della continuità e dell’innovazione.

Un ringraziamento particolare va alle giurie tecnica e popolare, per il prezioso lavoro di lettura, valutazione e confronto che rappresenta il cuore stesso del Premio, e alle scuole coinvolte nella Sezione Giovani, agli insegnanti e agli alunni, protagonisti di un percorso di lettura attenta e partecipata che costituisce un importante investimento culturale e civile sul futuro.

Il Comitato organizzatore rivolge inoltre un sentito ringraziamento al sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, per il costante sostegno all’iniziativa, al presidente della Fondazione BCC Valle del Trigno, Nicola Valentini, per il contributo fondamentale alla crescita del Premio, alla presidente del Premio, Maria Travaglini, per l’impegno, la competenza e la passione con cui guida da anni il progetto, al presidente del Consiglio Comunale Tiziana Magnacca, che ha sostenuto il Premio fin dalla sua nascita durante la sua amministrazione, con una presenza sempre attenta e partecipe e alla rappresentante della Fondazione BCC Valle del Trigno, Stefania Ciocca, per il suo prezioso contributo e il costante supporto all’iniziativa.

La XIV edizione del Premio Letterario Città di San Salvo si annuncia così come un nuovo capitolo di un percorso culturale che continua a valorizzare la parola scritta e a rafforzare il legame tra letteratura, territorio e comunità.