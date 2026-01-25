"Mai piÃ¹", l'ANPI di Vasto per il Giorno della Memoria: "Ricordare non Ã¨ un atto rituale, Ã¨ un dovere civile"

Nel Giorno della Memoria lâ€™ANPI di Vasto rinnova il proprio impegno a ricordare lâ€™orrore assoluto della Shoah e di tutti i crimini perpetrati dal nazifascismo.

Milioni di persone â€“ ebrei, rom e sinti, oppositori politici, persone con disabilitÃ , omosessuali â€“ furono perseguitate, deportate e sterminate in nome di unâ€™ideologia fondata sullâ€™odio, sul razzismo e sulla negazione dellâ€™umanitÃ dellâ€™altro.

Ricordare non Ã¨ un atto rituale: Ã¨ un dovere civile. La Memoria vive solo se diventa responsabilitÃ nel presente. Per questo, nel rispetto delle vittime di ieri, non possiamo tacere di fronte alle tragedie del nostro tempo.

Lâ€™ANPI di Vasto esprime profondo orrore e dolore per quanto sta accadendo al popolo palestinese. La distruzione delle abitazioni, delle scuole, degli ospedali, lâ€™esodo forzato della popolazione, il blocco degli aiuti umanitari, le uccisioni di bambini, donne e anziani (che continuano anche dopo la finta tregua), lâ€™assedio e la negazione dei diritti fondamentali da parte del governo e dellâ€™esercito israeliano, configurano una catastrofe umanitaria che interpella le coscienze di tutte e tutti.

La condanna dei crimini del nazifascismo di allora non puÃ² essere disgiunta dalla denuncia di ogni forma di oppressione, di colonialismo e di violazione del diritto internazionale, ovunque essa avvenga.

Affermare la Memoria significa affermare lâ€™universalitÃ dei diritti umani. Significa rifiutare ogni giustificazione della violenza contro i civili, ogni disumanizzazione dellâ€™altro, ogni logica di guerra che colpisce i piÃ¹ deboli. La sicurezza di un popolo non puÃ² fondarsi sulla negazione dellâ€™esistenza e dei diritti di un altro.

Lâ€™ANPI, nata dalla Resistenza, da sempre si batte per lâ€™affermazione dei valori della Costituzione italiana: la pace, la dignitÃ della persona, il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertÃ degli altri popoli.

Chiediamo con forza un cessate il fuoco vero, la protezione dei civili, lâ€™accesso agli aiuti umanitari e una soluzione politica giusta e duratura, fondata sul diritto internazionale per la Palestina, che poi Ã¨ lâ€™unico vero modo per garantire la sicurezza di entrambi i popoli.

Nel Giorno della Memoria, ricordare la Shoah significa impegnarsi perchÃ© Â«Mai piÃ¹Â» non sia uno slogan vuoto ma una pratica quotidiana. Memoria Ã¨ impegno. Memoria Ã¨ vigilanza. Memoria Ã¨ giustizia. Memoria Ã¨ pace.

ANPI â€“ Sezione di Vasto

