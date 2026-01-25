'Ornella Senza Fine', il vastese Nicola Oliva tra i protagonisti

Una serata-evento tra musica, memoria e grandi voci: Che Tempo Che Fa, popolare trasmissione di Fabio Fazio in onda sul Nove, ha voluto rendere omaggio ad Ornella Vanoni, unâ€™icona della musica italiana senza tempo.

Una serata speciale, in onda domenica scorsa sul canale nazionale, fatta di memoria, emozioni e canzoni che non invecchiano mai. Un evento televisivo pensato per celebrare, raccontare e attraversare lâ€™universo di Ornella Vanoni: la donna, lâ€™artista, la voce che ha segnato decenni di musica italiana. Non un semplice omaggio, ma un viaggio. Tra grandi ospiti, sorprese disseminate lungo il percorso e incursioni live nei luoghi a lei piÃ¹ cari, la serata si muoverÃ come un racconto corale, intimo e spettacolare.

Tra i protagonisti della serata il vastese Nicola Oliva, che con la sua chitarra ha accompagnato Ornella Vanoni in tanti concerti in tutta Italia e anche all'estero e tra questi un indimenticabile appuntamento a Palazzo d'Avalos (nelle foto in evidenza) in occasione dell'edizione 2012 di â€˜Musiche in Cortileâ€™.

A questo collegamento i video della trasmissione (clicca qui)