A Vasto un Monumento dedicato all'Aeronautica Militare

Il Comune di Vasto aderisce allâ€™iniziativa progettuale per la realizzazione di un Monumento dedicato allâ€™Aeronautica militare, che prevede lâ€™installazione di un velivolo dismesso, o di parte di esso, di proprietÃ dellâ€™arma, inserito in una composizione monumentale con base marmorea e sistema di illuminazione, anche con luci tricolore. Lâ€™opera sarÃ collocata nellâ€™area pubblica tra via Paul Harris e via dei Conti Ricci, in prossimitÃ del confine sud del terreno comunale compreso tra il ristorante McDonaldâ€™s e la piscina.

Â«Con questo monumento â€“ dichiara il sindaco Francesco Menna - lâ€™Amministrazione comunale intende rendere omaggio allâ€™Aeronautica militare, commemorando tutti gli aviatori caduti e coloro che con il loro impegno e il loro sacrificio hanno contribuito al progresso scientifico e aerospaziale del PaeseÂ».

Â«La realizzazione dell'opera, oltre che a commemorare il sacrificio di tanti nostri connazionali, vuole essere un attestato di stima e gratitudine - per lâ€™assessore agli Affari istituzionali Nicola Della Gatta- nei confronti della sezione vastese dell'Associazione Arma aeronautica che, oltre a partecipare costantemente ai nostri eventi istituzionali, si distingue particolarmente nella promozione di numerosissime attivitÃ culturali, formative e di orientamento a beneficio degli studenti e dell'intera comunitÃ cittadinaÂ».

Â«Con gioia, soddisfazione e vivo orgoglio intendo ringraziare l'Amministrazione del Comune di Vasto, in particolare il sindaco Francesco Menna e l'assessore Nicola Della Gatta, per la sensibilitÃ e la riconoscenza rivolte all'associazione, con l'accoglimento e l'approvazione, tramite specifica deliberazione di Giunta, dell'idea e della pianificazione della realizzazione a Vasto di questo monumento dedicato ai caduti dell'aria e a tutti coloro che hanno contribuito allo sviluppo e al progresso aerospaziale. Monumento che, sono convinto, sarÃ sempre di esortazione e incoraggiamento per mete sempre piÃ¹ alteÂ», dichiara il presidente della sezione vastese dell'Associazione Arma aeronautica aviatori d'Italia, Cav. Uff. Lgt. (c) Ciro Confessore.



