Festa della nascita al cielo del Beato Angelo e di San Sabino Vescovo a Furci

La comunità di Furci si prepara a vivere la tradizionale festa liturgica in onore del Beato Angelo contemplando la sua Nascita al Cielo e di San Sabino Vescovo.
Questo il programma completo degli eventi:
Mercoledì 28 gennaio:
Ore 18 in Santuario: Recita del Santo Rosario, celebrazione della Santa Messa ed inizio del Novenario dedicato ai Santi Angelo e Sabino;
Lunedì 2 febbraio - Festa della presentazione del Signore (Candelora):
Ore 18 in Santuario: Recita del Novenario;
Ore 18.30: Santa Messa Solenne;
Martedì 3 febbraio - San Biagio:
Ore 18 in Parrocchia: Recita del Novenario;
Ore 18.30: Santa Messa e Benedizione della gola in ricordo del Miracolo del Martire San Biagio;
Giovedì 5 febbraio:
Ore 18 nella Casa del Beato Angelo: Recita del Santo Rosario;
Ore 18.30: Santa Messa e conclusione del Novenario;
Venerdì 6 febbraio - Giorno della Solennità dei Santi Angelo e Sabino:
Ore 8: Apertura della Festa con Fuochi Pirotecnici e giro della Banda per le vie del Paese;
Ore 9: Santa Messa in Santuario;
Ore 11: Solenne Celebrazione Eucaristica in Santuario presieduta da Don Nicola Del Bianco (Vicario Generale della Diocesi Chieti - Vasto).
Al termine della celebrazione, processione cittadina con rientro dei Simulacri in Parrocchia;
Ore 17.30: Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale;
Ore 18.30: Santa Messa in Santuario e tradizionale “Ballo della Pupa” in Piazza Beato Angelo.
Fuochi Pirotecnici incendiati dalla ditta “Pyro' Fantasy” Vasto e Complesso Bandistico “Città di Furci”.
Il parroco e rettore del Santuario Don Angelo Di Prinzio e il Comitato Feste 2026 ringraziano di vero cuore l'intera cittadinanza.