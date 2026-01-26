Partecipa a IlTrigno.net

Festa della nascita al cielo del Beato Angelo e di San Sabino Vescovo a Furci

Appuntamenti
La comunità di Furci si prepara a vivere la tradizionale festa liturgica in onore del Beato Angelo contemplando la sua Nascita al Cielo e di San Sabino Vescovo.

Questo il programma completo degli eventi:

Mercoledì 28 gennaio:

Ore 18 in Santuario: Recita del Santo Rosario, celebrazione della Santa Messa ed inizio del Novenario dedicato ai Santi Angelo e Sabino;

Lunedì 2 febbraio - Festa della presentazione del Signore (Candelora):

Ore 18 in Santuario: Recita del Novenario;

Ore 18.30: Santa Messa Solenne;

Martedì 3 febbraio - San Biagio:

Ore 18 in Parrocchia: Recita del Novenario;

Ore 18.30: Santa Messa e Benedizione della gola in ricordo del Miracolo del Martire San Biagio;

Giovedì 5 febbraio:

Ore 18 nella Casa del Beato Angelo: Recita del Santo Rosario;

Ore 18.30: Santa Messa e conclusione del Novenario;

Venerdì 6 febbraio - Giorno della Solennità dei Santi Angelo e Sabino:

Ore 8: Apertura della Festa con Fuochi Pirotecnici e giro della Banda per le vie del Paese;

Ore 9: Santa Messa in Santuario;

Ore 11: Solenne Celebrazione Eucaristica in Santuario presieduta da Don Nicola Del Bianco (Vicario Generale della Diocesi Chieti - Vasto).

Al termine della celebrazione, processione  cittadina con rientro dei Simulacri in Parrocchia;

Ore 17.30: Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale;

Ore 18.30: Santa Messa in Santuario e tradizionale “Ballo della Pupa” in Piazza Beato Angelo.

Fuochi Pirotecnici incendiati dalla ditta “Pyro' Fantasy” Vasto e Complesso Bandistico “Città di Furci”.

Il parroco e rettore del Santuario Don Angelo Di Prinzio e il Comitato Feste 2026 ringraziano di vero cuore l'intera cittadinanza.

