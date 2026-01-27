Tartarughe marine Caretta caretta, accordo operativo in caso di cattura accidentale

Il Comune di Vasto, la Guardia Costiera â€“ Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, la Asl Lanciano Vasto Chieti â€“ Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Medicina Veterinaria, Area Funzionale Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche e il Centro Studi Cetacei APS â€“ E.T.S., al fine di garantire il benessere e la sopravvivenza degli individui di tartaruga marina comune (Caretta caretta), contribuendo alla tutela della biodiversitÃ marina e al rispetto delle normative vigenti in materia di conservazione delle specie protette, ritengono indispensabile lâ€™attivazione di un accordo operativo finalizzato alla stabilizzazione sanitaria degli esemplari catturati accidentalmente durante le attivitÃ di pesca nel territorio di competenza della Asl.

Intervento in caso di cattura accidentale - In caso di cattura accidentale di esemplari di Caretta caretta, Ã¨ fondamentale assicurare un intervento sanitario preliminare volto a stabilizzare le condizioni cliniche degli animali, prima del loro trasferimento presso il Centro Recupero Tartarughe Marine del Comune di Pescara. Tale struttura, gestita dal Centro Studi Cetacei di Pescara e autorizzata dal Ministero dellâ€™Ambiente e della Sicurezza Energetica, opera in deroga alle disposizioni del D.P.R. 357/97 per quanto riguarda le attivitÃ di recupero, trasporto, detenzione e manipolazione a fini sanitari, riabilitativi e scientifici, nonchÃ© per la marcatura con targhette metalliche, il successivo rilascio in mare di tartarughe recuperate in difficoltÃ e il monitoraggio dei nidi di Caretta caretta nelle Province di Teramo, Pescara, Chieti e Campobasso. Autorizzazione prot. 0107811 dellâ€™11.06.2024 (valida per il periodo 2024â€“2026).

Compiti del Personale Veterinario della Asl - Il personale veterinario del Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL 02 si impegna a intervenire tempestivamente, su segnalazione di cattura accidentale da parte della Guardia Costiera, al fine di: - effettuare una prima valutazione clinica delle tartarughe recuperate e verificarne la trasportabilitÃ ; - somministrare eventuali trattamenti di emergenza per stabilizzare le condizioni degli animali; - provvedere al trasporto presso il Centro Recupero Tartarughe Marine di Pescara con propri mezzi e personale.

Ruolo del Comune di Vasto e del Centro Studi Cetacei - Il Comune di Vasto, con la collaborazione del Centro Studi Cetacei, si impegna a: - promuovere iniziative di sensibilizzazione rivolte ai pescatori per favorire il soccorso degli animali marini protetti e la tempestiva segnalazione alle competenti Capitanerie di Porto in caso di cattura 2 accidentale; - organizzare interventi di formazione e aggiornamento destinati a tutti gli attori coinvolti nel protocollo.

Ruolo della Guardia Costiera â€“ Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto - La Guardia Costiera â€“Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, ricevuta la comunicazione da parte degli utenti del mare (diportisti, bagnanti, pescatori, etc.) che segnalano lâ€™eventuale presenza ovvero un recupero accidentale di esemplari di tartarughe caretta caretta: - avviserÃ il Centro Studi Cetacei al numero dedicato alle emergenze +39 376 0044009 e la Asl Servizio Veterinario; - fornirÃ supporto al Servizio Veterinario, sia in mare che a terra in caso di ritrovamento di esemplari vivi; - fornirÃ mezzi e assistenza per il rilascio in mare degli esemplari ristabiliti e riabilitati alla vita marina.

Rilascio degli esemplari - Il Centro Studi Cetacei, in collaborazione con la Guardia Costiera â€“ Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, provvederÃ al rilascio in mare degli esemplari curati e riabilitati, scegliendo acque idonee prospicienti il Porto di Vasto. Tali operazioni, ove possibili, saranno inserite allâ€™interno di manifestazioni pubbliche di sensibilizzazione dedicate alla conservazione della fauna marina protetta. F. Durata e validitÃ del protocollo Il presente protocollo dâ€™intesa ha durata triennale e potrÃ essere aggiornato o rinnovato di comune accordo tra le parti firmatarie.

A siglare l'accordo il sindaco di Vasto Francesco Menna, il T.V, Rossella D'Ettorre, comandante Circomare Vasto, il cirettore del Dipartimento di Prevenzione Asl Giuseppe Torzi e il presidente del Centro Studi Cetacei A.P.S. â€“ E.T.S. Vincenzo Olivieri.