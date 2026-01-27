Approda a Punta Penna una maxi bulk carrier

L’Agenzia AGEMAV di Vasto comunica l’ormeggio di una nave portarinfuse (bulk carrier) battente bandiera delle Isole Marshall, con una stazza a pieno carico di 43.000 tonnellate, 180 metri di lunghezza e circa 30 m di larghezza.

La nave, partita dal porto di Costanza (Romania), con un carico complessivo di 35.000 tonnellate, ha effettuato una prima sosta a Ravenna, per poi raggiungere il porto di Vasto con un carico di circa 20.000 tonnellate di merce, destinate all’azienda Granito Forte, a conferma della capacità dello scalo vastese di inserirsi efficacemente nelle rotte commerciali internazionali e nelle catene logistiche complesse. Nel porto di Vasto non era mai entrata una nave con un simile carico, segnando un passaggio strategico di primaria importanza per lo sviluppo del porto e dell’economia territoriale.

L’operazione è stata resa possibile grazie alla nuova ordinanza della Capitaneria di Porto, che ha introdotto specifiche tecniche aggiornate per l’ingresso di navi di grande stazza, al recente intervento di dragaggio che ha migliorato i fondali del bacino portuale, nonché al lavoro altamente professionale della Capitaneria di Porto di Vasto e alla specializzazione dei servizi tecnico-nautici, che hanno operato con l’impiego di due rimorchiatori per garantire manovre in totale sicurezza.

“Desidero ringraziare tutti gli attori che hanno reso possibile questa operazione – dichiara Pietro Marino, dell’Agenzia AGEMAV di Vasto – dalla Capitaneria di Porto ai servizi tecnico-nautici, fino a tutti gli operatori coinvolti, per la competenza e la collaborazione dimostrate. Questo risultato conferma quanto sia strategico disporre di un porto in grado di offrire servizi avanzati e adeguate capacità tecniche, elementi indispensabili per sostenere le esigenze di una logistica moderna, dinamica ed efficiente, sempre più orientata a volumi importanti e a tempi certi.”

Dal punto di vista economico, lo scarico rappresenta un segnale concreto di crescita e competitività per il porto di Vasto, che si propone sempre più come infrastruttura al servizio delle imprese, capace di ridurre costi logistici, attrarre nuovi traffici e generare ricadute positive sull’indotto locale, dall’occupazione ai servizi collegati.

L’operazione rafforza inoltre il posizionamento dello scalo vastese come hub logistico di riferimento per il Medio Adriatico, aprendo nuove prospettive di sviluppo industriale e commerciale e confermando il porto come leva strategica per la crescita del sistema produttivo territoriale regionale.