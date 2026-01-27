Bar nel mirino dei ladri tra Vasto e San Salvo

Bar nel mirino dei ladri.

Colpo tentato, nella notte, al Bar-Tabaccheria Blue Eyes, di via Puccini a San Salvo. Ignoti, arrivati in zona a bordo di un'Audi di colore bianco, hanno tentato di penetrare all'interno del locale, forzandone la serranda e spaccando la parte sottostante della porta a vetro. Non sono perÃ² riusciti nell'intento, allontanandosi dal luogo e facendo perdere le proprie tracce.

Sull'accaduto indagano i Carabinieri della Stazione di San Salvo,

La stessa banda avrebbe portato invece a termine il furto con spaccata in un locale di Vasto, il Bar del distributore di carburanti della Esso sulla Circonvallazione Istoniense, portando via denaro in cassa e stecche di sigarette