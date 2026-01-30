'Prospettive', mostra fotografica permanente al Centro Berlinguer di Vasto

Il CFP â€“ Circolo di Fotografia Popolare, in collaborazione con lâ€™Assessorato alle Politiche Giovanili e il Progetto Giovani, inaugura Prospettive, una mostra fotografica permanente che aprirÃ al pubblico domenica 1Â° febbraio alle ore 18:30 presso il Centro Berlinguer di Vasto.

La mostra raccoglie una selezione di scatti realizzati durante le uscite fotografiche organizzate dal CFP sul territorio di Vasto e nelle aree limitrofe, attivitÃ che hanno visto il coinvolgimento diretto e la partecipazione attiva dei giovani. Ne nasce un percorso visivo capace di raccontare lâ€™ambiente, la storia e le molteplici identitÃ del territorio, osservate attraverso sguardi diversi ma accomunati dalla passione per la fotografia e dal desiderio di esplorare, conoscere e condividere.

Â«Questa mostra permanente non Ã¨ solo unâ€™esposizione fotografica, ma un racconto collettivo che restituisce a Vasto e ai suoi luoghi â€“ dichiara il sindaco Francesco Menna â€“ uno sguardo autentico e contemporaneo. Iniziative come questa rafforzano il legame tra i giovani e la cittÃ , stimolando senso di appartenenza, creativitÃ e cittadinanza attivaÂ».

Â«Prospettive Ã¨ un invito a guardare il quotidiano con occhi nuovi â€“ dichiara lâ€™assessora alle Politiche Giovanili e allâ€™Istruzione, Paola Cianci â€“ riscoprendo luoghi, dettagli e atmosfere spesso dati per scontati. Unâ€™importante opportunitÃ formativa, ma anche unâ€™esperienza di aggregazione, confronto e lavoro di squadra per i giovani del territorio. Grazie agli organizzatori per questa iniziativa che parte dal basso stimolando nuove generazioni a prendere iniziativa ed essere protagonisti dell'offerta culturale della nostra cittÃ Â».