Beato Angelo e San Sabino Vescovo, a Furci iniziati i solenni festeggiamenti

Domenica 25 gennaio la comunità di Furci si è riunita nella Chiesa Parrocchiale di San Sabino Vescovo per iniziare i festeggiamenti liturgici in onore della Nascita al Cielo del Beato Angelo e di San Sabino Vescovo attraverso la traslazione delle statue fino al Santuario Beato Angelo con accompagnamento del Complesso Bandistico “Città di Furci”.
“Ringrazio di cuore la Confraternita del Beato Angelo ed il Comitato Feste 2026 per l'instancabile lavoro nell'organizzare nei minimi dettagli la festa liturgica” ha commentato il Parroco e Rettore del Santuario Beato Angelo, Don Angelo Di Prinzio.
Foto in copertina tratta dalla pagina Facebook Confraternita Beato Angelo