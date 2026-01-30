Finale di Coppa Italia di Eccellenza, San Salvo si veste di biancazzurro

Cresce l'attesa per la finale di Coppa Italia di Eccellenza regionale tra San Salvo e Folgore Delfino Curi Pescara, in programma mercoledÃ¬ 4 febbraio, alle ore 16, allo Stadio Comunale di Ortona.

Tifosi biancazzurri giÃ mobilitati e caloroso appello anche da parte del sindaco della cittÃ , Emanuela De Nicolis.

"La nostra cittÃ si sta vestendo di biancazzurro - scrive in una nota il primo cittadino sansalvese -. MercoledÃ¬ 4 febbraio il San Salvo scenderÃ in campo nella finale di Coppa Italia di Eccellenza allo Stadio Comunale di Ortona, campo neutro, contro la Folgore Delfino Curi per provare a scrivere una pagina storica per la nostra cittÃ .

Ãˆ stato un percorso entusiasmante, fatto di sacrifici, passione e cuore. Ora serve lâ€™abbraccio di tutta la cittÃ : riempiamo lo stadio, facciamoci sentire e sosteniamo i nostri colori con orgoglio.

In palio câ€™Ã¨ il primo trofeo della stagione 2025/2026 e la possibilitÃ di rappresentare lâ€™Abruzzo nella fase nazionale. San Salvo ha giÃ dimostrato di saper vincere e di sognare in grande: insieme possiamo farcela ancora.

Vi aspettiamo tutti a Ortona.

Forza ragazzi, forza San Salvo!"