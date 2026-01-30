Partecipa a IlTrigno.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Finale di Coppa Italia di Eccellenza, San Salvo si veste di biancazzurro

MercoledÃ¬ 4 febbraio l'atto conclusivo della competizione regionale: sfida alla Folgore Delfino Curi Pescara al Comunale di Ortona

redazione
Sport
Condividi su:

Cresce l'attesa per la finale di Coppa Italia di Eccellenza regionale tra San Salvo e Folgore Delfino Curi Pescara, in programma mercoledÃ¬ 4 febbraio, alle ore 16, allo Stadio Comunale di Ortona.

Tifosi biancazzurri giÃ  mobilitati e caloroso appello anche da parte del sindaco della cittÃ , Emanuela De Nicolis.

"La nostra cittÃ  si sta vestendo di biancazzurro - scrive in una nota il primo cittadino sansalvese -.  MercoledÃ¬ 4 febbraio il San Salvo scenderÃ  in campo nella finale di Coppa Italia di Eccellenza allo Stadio Comunale di Ortona, campo neutro, contro la Folgore Delfino Curi per provare a scrivere una pagina storica per la nostra cittÃ .
 
Ãˆ stato un percorso entusiasmante, fatto di sacrifici, passione e cuore. Ora serve lâ€™abbraccio di tutta la cittÃ : riempiamo lo stadio, facciamoci sentire e sosteniamo i nostri colori con orgoglio.
 
In palio câ€™Ã¨ il primo trofeo della stagione 2025/2026 e la possibilitÃ  di rappresentare lâ€™Abruzzo nella fase nazionale. San Salvo ha giÃ  dimostrato di saper vincere e di sognare in grande: insieme possiamo farcela ancora.
 
Vi aspettiamo tutti a Ortona.
Forza ragazzi, forza San Salvo!"
Condividi su:

Seguici su Facebook