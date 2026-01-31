Screening visivo per l'ambliopia, si attiva il Lions Club Vasto Host nelle Scuole dell'Infanzia della Nuova Direzione Didattica

Il Lions Club Vasto Host ha promosso un significativo service di prevenzione dell’ambliopia rivolto ai bambini di 4 anni di tutte le Scuole dell’Infanzia della Nuova Direzione Didattica Vasto.

Si tratta di uno screening visivo gratuito finalizzato alla diagnosi precoce dell’ambliopia, comunemente nota come “occhio pigro”, una patologia che può compromettere in modo permanente la vista se non individuata nei primi anni di vita.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la dirigenza scolastica nei giorni 3 e 4 febbraio 2026 vedrà la presenza di personale specializzato e coinvolgerà le scuole dell’infanzia dislocate nei vari plessi della Nuova Direzione Didattica. Questo tipo di controllo è fondamentale perché l’ambliopia, se non riconosciuta e trattata tempestivamente, può portare a un ridotto sviluppo visivo e influire negativamente sulla qualità della vita futura del bambino.

Il Lions Club Vasto Host rinnova così il suo impegno per il benessere dei più piccoli, sostenendo progetti di prevenzione e sensibilizzazione rivolti alle famiglie e alle istituzioni scolastiche. Lo screening rappresenta non solo un’opportunità di controllo sanitario essenziale, ma anche un momento educativo per ricordare l’importanza della prevenzione visiva precoce nei primi anni di vita dei bambini.

Il Lions Club Vasto Host con il Presidente Michele Lalla e il referente del comitato Nicola Farina e la Dirigente Scolastica Concetta Delle Donne, invitano i genitori dei bambini in età di controllo a partecipare a questo prezioso controllo gratuito della salute visiva.