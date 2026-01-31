Assegnazione del personale Asl, Palmieri chiarisce

In merito alle contestazioni espresse dalle professioni sanitarie sulle modalitÃ di gestione del personale introdotte dalla Asl Lanciano Vasto Chieti, interviene il direttore generale dell'azienda sanitaria Mauro Palmieri.

â€œNessuno svilimento delle funzioni nÃ© delle professionalitÃ - sottolinea - nella decisione di condividere con la Direzione Aziendale le assegnazioni del personale di nuova assunzione del comparto e della dirigenza medica e non. Si tratta di una disposizione direttamente connessa alle scelte di tipo strategico che caratterizzano lâ€™Azienda, e devono trovare corrispondenza negli organici di unitÃ operative e servizi. Pertanto i responsabili delle professioni sanitarie non vengono affatto bypassati, perchÃ© lâ€™analisi dello stato dellâ€™arte e la valutazione dei fabbisogni non possono prescindere dal contributo di chi Ã¨ sul campo e conosce le situazioni. Ma la destinazione dei nuovi assunti, in definitiva, non puÃ² che essere condivisa con il vertice aziendale.

Eâ€™ opportuno, peraltro, ricordare che non viene commesso alcun sopruso, perchÃ© lâ€™ampiezza dei poteri di gestione riservati al direttore generale attribuisce allo stesso la possibilitÃ di agire in materia di indirizzo, organizzazione e coordinamento dellâ€™Azienda, come ben specificato dal Decreto legislativo che piÃ¹ di 30 anni fa ha riformato profondamente il Servizio Sanitario Nazionale; una facoltÃ che in questo caso va incrociarsi con la conoscenza dell'organizzazione interna che Ã¨ propria dei nostri dirigenti".



