NicolÃ² Cavuoti al Bari, il giocatore vastese riveste il biancorosso

Riveste i colori biancorossi il giocatore vastese classe 2003 NicolÃ² Cavuoti.

Dopo quelli della Virtus Vasto e della Vastese, che lâ€™hanno visto crescere e imporsi, ora sono quelli del Bari a stargli addosso. Cavuoti, centrocampista offensivo e attaccante esterno, Ã¨ stato ceduto in prestito dal Cagliari, sua societÃ di appartenenza, club di Serie A, alla formazione pugliese che disputa il campionato di Serie B.

Dopo aver esordito nella massima serie ed essere stato impiegato dallâ€™allenatore del club sardo rossoblÃ¹ Fabio Pisacane in Coppa Italia, ora per Cavuoti lâ€™opportunitÃ di poter giocare con maggiore continuitÃ nella compagine affidata alla guida tecnica di mister Moreno Longo.

Ad accompagnare Cavuoti a Bari lâ€™avvocato Carlo Della Penna, suo riferimento di assistenza del Team Pastorello.



