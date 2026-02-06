Studenti del 'Mattioli' e 'Palizzi-Mattei' di Vasto a Palazzo Aeronautica alla conferenza su "aerospazio e sfide globali"

Prosegue la voglia di conoscenza, confronto e riflessione degli studenti delle scuole di Vasto del Polo Liceale â€˜Raffaele Mattioliâ€™ e Istituto di Istruzione Superiore â€˜Palizzi-Matteiâ€™ di Vasto nelle materie dell'aerospazio.

I giovani vastesi, ancora una volta, hanno voluto partecipare agli appuntamenti culturali, formativi e di orientamento del Centro Studi Militari Aerospaziali diretto dal Gen. S.A. (r) Giovanni Fantuzzi, con Vice Direttore B. Gen. (r) Roberto ChivilÃ², sotto la Presidenza Nazionale AAA del Gen. S.A. (c) Giulio Mainini, mercoledÃ¬ 4 febbraio nel prestigioso auditorium di Palazzo Aeronautica a Roma alla conferenza "Dominio Globale: Geopolitica e Aerospazio nel Mondo che cambia" ricchissima di esposizioni, approfondimenti e riflessioni su industria, tecnologia, sicurezza, potere aerospaziale, satelliti, piattaforme stratosferiche, cybersecurity, droni, intelligenza artificiale, velivoli di sesta generazione, space traffic management, logistica, multi dominio terra/mare/aria/spazio/cyber, in relazione a geopolitica, difesa, mutevole corso della storia e obiettivi, capacitÃ , opportunitÃ e sfide per lâ€™Italia.

Gli studenti hanno potuto ascoltare e conoscere autorevoli personalitÃ di industria e aziende di settore, universitÃ , istituzioni, comandi ed enti Aeronautica Militare e interforze e organizzazioni internazionali.

Momento di orgoglio la menzione del centro dâ€™eccellenza di Chieti Scalo in cybersecurity, il Security Operations Center di Leonardo.

Il gruppo da Vasto, su proposta e coordinamento dell'Associazione Arma Aeronautica Vasto nella persona del Segretario Roberto Bruno, era composto per il â€˜Mattioliâ€™ da Antonio Bevilacqua, Giulia De Simone, Caterina Di Guilmi, Luigi Iocco, Leonardo Patruno, Piero Marcucci, Elena Tancredi, Paolo Paolino col docente Lorenzo Di Legge, per il â€˜Palizzi-Matteiâ€™ da Marco Borgia, Luigi Cicchitti, Lorenzo De Giorgi, Adelaide Della Gatta, Giulia Del Re, Luigi Trivilini col docente Michele D'Ascenzo.

Gli studenti hanno ricevuto lâ€™attestato di partecipazione e gli elogi del CESMA e dell'Aeronautica per l'intraprendenza nel seguire una conferenza particolarmente impegnativa ma segnatamente formativa, di riflessione e orientamento.

L'AAA Vasto ha ringraziato l'Aeronautica e il CESMA per la costante disponibilitÃ e attenzione verso i giovani incoraggiati dallâ€™Arma Azzurra, in ogni appuntamento, a coltivare il pensiero critico, a puntare alle stelle e oltre e a considerare la richiesta di lavori nelle materie STEM e nei rami dell'ingegneria e della ricerca scientifica del comparto aerospazio, in veste duale, di oggi e domani.

Molto belle le parole del Comandante del Comando Squadra Aerea dell'Aeronautica Gen. S.A. Silvano Frigerio rivolte agli studenti: "L'azione senza pensiero Ã¨ cieca, il pensiero senza azione Ã¨ vano".

A fine giornata visita guidata delle sale storiche di Palazzo Aeronautica.