'Giorno del Ricordo', a San Salvo il neo Prefetto di Chieti Silvana D'Agostino

SarÃ presente il neo Prefetto di Chieti Silvana D'Agostino all'appuntamento commemorativo di San Salvo per il Giorno del Ricordo.

MartedÃ¬ 10 febbraio il raduno Ã¨ programmato alle ore 11 in piazza Papa Giovanni XXIII. Da qui partenza del corteo e deposizione di fiori al Monumento ai Caduti sulla pietra dedicata a Norma Cossetto.

Previsti i saluti istituzionali e gli interventi degli alunni del â€˜Mattioli-Dâ€™Acquisto' e del â€˜Rodariâ€™ di San Salvo con la partecipazione dell'Orchestra del â€˜Mattioli-Dâ€™Acquisto'.

Il Giorno del Ricordo Ã¨ organizzato in memoria dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata. Istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, vuole "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della piÃ¹ complessa vicenda del confine orientale".