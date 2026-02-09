Don Panfilo Argentieri: addio a un sacerdote sensibile e di grande fede

Ãˆ tornato alla Casa del Padre nella sera di domenica 8 febbraio Monsignor Panfilo Argentieri, parroco emerito di San Francesco Caracciolo a Chieti e amico dell'emittente Radio Speranza, con la quale ha piÃ¹ volte collaborato intervenendo nell'ambito delle rubriche "Parole dal cuore" e "Siamo in cammino" curate da Nando Marinucci.



Monsignor Argentieri, originario di Gissi, aveva compiuto 90 anni lo scorso ottobre e da mesi lottava per riprendersi dai postumi di un brutto incidente stradale in cui era rimasto coinvolto a Chieti.



Ãˆ stato un uomo e un sacerdote colto, sensibile e di grande fede.

La camera ardente Ã¨ aperta nella Chiesa di San Francesco al Tricalle che martedÃ¬ 10 febbraio alle 12 ospiterÃ anche il rito delle esequie che saranno celebrate dal Vescovo Bruno Forte.