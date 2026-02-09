Festa della Nascita al Cielo del Beato Angelo e San Sabino Vescovo, a Furci rinnovata la tradizione collettiva

Venerdi 6 febbraio la comunitÃ di Furci ha contemplato la â€˜Nascita al Cielo del Beato Angelo e San Sabino Vescovoâ€™, richiamando moltissimi fedeli.

Alle ore 11 nel Santuario del Beato Angelo, la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Don Nicola Del Bianco Vicario Generale della Diocesi di Chieti - Vasto e concelebrata da Don Angelo Di Prinzio.

Nella sua omelia Don Nicola ha sottolineato la grandezza dei Santi Angelo e Sabino divenuti modelli di santitÃ da imitare nella vita quotidiana di tutti i giorni. In conclusione, e prima della benedizione, il priore della Confraternita del Beato Angelo, Silvio Bellano, ha fatto dono alla comunitÃ della bolla papale di Papa Leone XIV esprimendo tutta la sua gratitudine verso il Beato Angelo, con i migliori auguri di una buona festa a tutta la chiesa locale.

Al termine, si Ã¨ snodata la Processione per le vie del centro storico accompagnata dal Complesso Bandistico â€˜â€™CittÃ di Furci'', fino a giungere nella chiesa parrocchiale per il riposizionamento delle Statue.

In serata, nella piazza antistante il santuario, il tradizionale â€˜â€™Ballo della Pupa''.

Il Parroco e Rettore del Santuario don Angelo Di Prinzio ha pubblicamente ringraziato il Comitato Feste 2026, la Protezione Civile, la Confraternita del Beato Angelo e quanti si sono prodigati per la buona riuscita della ricorrenza.

Videoservizio a cura di Misericordia TV - Italia e foto a cura di Lorenzo Saturni