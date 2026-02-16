Partecipa a IlTrigno.net

Progetti 'Roadap 2026', presentazione a San Salvo

redazione
Appuntamenti
VenerdÃ¬ 20 febbraio Ã¨ in programma la presentazione ufficiale del calendario eventi Roadab 2026â€“2027, un appuntamento dedicato a stampa, partner, istituzioni e appassionati del mondo sportivo.
 
Lâ€™incontro - si legge in una nota - sarÃ  lâ€™occasione per illustrare nel dettaglio le gare in programma, le nuove opportunitÃ  sportive e organizzative, le affiliazioni in via di definizione e gli scenari internazionali che accompagneranno Roadab nel biennio 2026â€“2027.
 
Un progetto in costante crescita che mira a consolidare la propria presenza sul territorio e ad ampliare i propri orizzonti oltre i confini nazionali, promuovendo sport, aggregazione e valorizzazione turistica.
 
Lâ€™evento gode del patrocinio del Comune di San Salvo, a testimonianza della sinergia tra associazionismo sportivo e istituzioni locali, unite nella promozione di iniziative che generano valore per il territorio e il suo indotto economico e sociale.
 
Appuntamento venerdÃ¬ 20 febbraio, dalle ore 19, nella Sala Leone Balduzzi â€“ Porta della Terra a San Salvo.
