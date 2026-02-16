Una sede universitaria a San Salvo

"San Salvo avrà una sede universitaria con un nuovo corso di laurea in inglese in Ingegneria e Gestione del patrimonio culturale.

Nasce un nuovo polo didattico internazionale, risultato dell’accordo tra l’Università degli Studi ‘Gabriele d’Annunzio’ di Chieti-Pescara e la Samarkand State Architecture and Construction University (SamSACU), al quale lavoriamo da un anno come Regione Abruzzo. Un risultato prestigioso perché rappresenta un’opportunità di crescita culturale e industriale per il territorio e per le imprese della provincia di Chieti".

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività produttive e presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Tiziana Magnacca, al termine dell’incontro presso il Rettorato della D’Annunzio a Chieti, con il rettore prof. Liborio Stuppia e la rettrice della Samarkand State Architecture and Construction University, prof.ssa Çiğdem Canbay Türkyılmaz.

“L’arrivo dell’Università a San Salvo — aggiunge Magnacca — produrrà riflessi positivi sulle aziende del territorio nell’ambito della ricerca e dello sviluppo, anche grazie all’opportunità per gli studenti di arricchire la loro formazione con stage aziendali. Tra le due università si creeranno percorsi accademici finalizzati alla costruzione di vere e proprie piattaforme di ricerca e formazione congiunte, che si collocano pienamente nel percorso di internazionalizzazione avviato dalla Regione Abruzzo. Uno sguardo anche all’Uzbekistan, con un PIL di crescita stimato per quest’anno tra il 5,9% e il 6,8%”,

Il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, si dice entusiasta dell’apertura in città della sede universitaria della ‘d’Annunzio’: “Si tratta di un traguardo di grande valore per San Salvo e per l’intero territorio provinciale. L’insediamento universitario in una delle aree produttive più dinamiche, industriali e tecnologiche della nostra provincia rappresenta un’opportunità concreta per guardare oltre i confini nazionali e attrarre studenti da diversi Paesi del mondo, generando nuove sinergie tra formazione, ricerca e sistema delle imprese. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato, in particolare per il prezioso lavoro relazionale svolto dalla Crisci Management”.

All’incontro erano presenti anche il prof. Pierluigi Sacco, delegato del Rettore all’internazionalizzazione dell’Ateneo, e Gaetano Crisci, della Crisci Management e advisor del Rettore della SamSACU.