A San Salvo il secondo incontro del percorso di formazione per un impegno a servizio della comunità dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto

Dopo il successo del primo appuntamento a Chieti, prosegue il percorso di formazione "Politica e Società secondo la Dottrina Sociale".

Il secondo incontro della rassegna, intitolato "L’economia civile: sviluppo, fiducia, reciprocità", si terrà sabato 21 febbraio a San Salvo.

L'evento, organizzato dall'Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro e dalla Caritas dell'Arcidiocesi di Chieti-Vasto, in collaborazione con il Comune di San Salvo, avrà luogo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso il Cine-teatro Centro Culturale "Aldo Moro" in Piazza A. Moro.

Ospite e relatore della mattinata sarà il prof. Antonio Magliulo, illustre accademico e Docente presso l’Università degli Studi di Firenze, professore ordinario di Storia del pensiero economico e già preside della Facoltà di Economia dell'Ateneo fiorentino, la sua attività di ricerca si concentra sulla storia delle dottrine economiche, sull'integrazione europea e sul rapporto tra etica ed economia; autore di numerose pubblicazioni, è una delle voci più autorevoli nello studio dei modelli economici che integrano la dimensione sociale e civile.

L’incontro intende approfondire il paradigma dell'economia civile, che pone al centro le relazioni umane, la fiducia e la reciprocità come motori dello sviluppo economico e sociale. In un’epoca di grandi trasformazioni, la riflessione verterà su come l’economia possa tornare a essere uno strumento al servizio della persona e del bene comune, seguendo i binari della Dottrina Sociale della Chiesa.

«Con questo secondo appuntamento- spiega l’avv. Daniela Palladinetti, responsabile dell’Ufficio diocesano per la Pastorale Sociale e del lavoro - entriamo nel vivo di una sfida cruciale: pensare il mercato non come un luogo senza anima, ma come uno spazio di civiltà. La presenza del prof. Magliulo ci aiuterà a capire come concetti quali 'fiducia' e 'reciprocità' siano in realtà pilastri economici solidissimi per costruire comunità locali resilienti e prospettive di sviluppo autentico».

Gli altri appuntamenti, che si terranno disabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00,sisvolgeranno secondo il seguente calendario: • 21 marzo – Guardiagrele: La pace possibile: relazioni, dialogo, decisioni. Relatore: Carlo Cefaloni (Giornalista di Città Nuova). • 18 aprile – Francavilla al Mare: La democrazia nei territori: istituzioni locali, comunità, persone. Relatore: Antonio Campati (Docente Università Cattolica di Milano). • 16 maggio – Vasto: Il lavoro degno: diritti, opportunità, futuro. Relatore: Marco Bentivogli (Esperto innovazione industria e lavoro). • 20 giugno – Atessa: La sfida digitale: comunicare, informare, responsabilizzare. Relatrice: Chiara Santomiero (Giornalista e scrittrice).

Per partecipare all’intero ciclo di incontri, le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuate inviando una mail a pastoralelavorochietivasto@gmail.com oppure tramite messaggio WhatsApp al numero 349 1374362.