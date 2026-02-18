Partecipa a IlTrigno.net

Ritrovato a Vasto Marina presunto ordigno bellico, area circoscritta

redazione
AttualitÃ 
Si pensa ad un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale per il ritrovamento in spiaggia a Vasto Marina, nel tratto di arenile all'altezza del Lido Fernando,

La segnalazione della presenza Ã¨ stata posta all'attenzione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto che ha messo in moto le procedure dovute in situazioni del genere.

Da parte sua il sindaco Francesco Menna, con unâ€™ordinanza, ha disposto lâ€™immediata interdizione del tratto di spiaggia antistante il Lido Fernando fino al termine delle operazioni.

