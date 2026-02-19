Pianeta apriva 30 anni fa: con Francesca Tocca la festa per l'anniversario

Esattamente 30 anni fa, il 19 febbraio 1996, apriva al pubblico il Centro â€˜Pianetaâ€™, nella struttura di via Luigi Cardone a Vasto, primo centro commerciale cittadino.
Per l'occasione la direzione del Centro del Vasto ha organizzato un appuntamento di festa, con la drezione artistica della Muzak Eventi, in programma domenica 22 febbraio, dalle ore 16,30. Ospite Francesca Tocca, ballerina conosciuta per la sua partecipazione alla trasmissione tv â€˜Amiciâ€™ di Maria De Filippi.
Un traguardo significativo per il Centro del Vasto, che negli anni si Ã¨ consolidato tra i punti di riferimento del settore commerciale di Vasto.