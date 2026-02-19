Alleanza tra città di mare: Vasto e Rimini a braccetto contro la plastica monouso

Il Comune di Vasto ha partecipato, nella mattinata del 18 febbraio, alla presentazione della proposta dell’”Alleanza delle città e dei paesi di mare italiani”, nata dal confronto avviato durante il Fuorisalone 2025, iniziativa promossa dall’associazionismo ecologico in occasione di Ecomondo. L’appuntamento si è svolto a Rimini, nella sede municipale della località della riviera romagnola.

In rappresentanza del Comune di Vasto l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta.

«Il progetto – commenta soddisfatto il sindaco Francesco Menna - si pone l’obiettivo di informare e sensibilizzare direttamente i cittadini sulla necessità di adottare scelte responsabili, riducendo l’utilizzo delle plastiche monouso, in linea con le direttive dell’Unione Europea. Siamo orgogliosi di aver aderito a questa iniziativa».

«La riduzione dell’uso della plastica e la prevenzione dell’inquinamento marino – per l’assessore Barisano - non possono più essere rimandate. Con questa alleanza intendiamo promuovere azioni semplici, diffuse e scientificamente fondate, coinvolgendo anche il mondo sanitario e associativo, per informare correttamente i cittadini sui rischi ambientali e sulla salute. Vasto, città di mare, sente con forza la responsabilità e la necessità di contribuire a un cambiamento strutturale delle abitudini di consumo».

«La qualità ambientale – aggiunge l’assessore Della Gatta- è un fattore strategico per la competitività turistica. Un litorale pulito e un territorio sostenibile rappresentano un valore aggiunto per la nostra offerta. Partecipare attivamente a questa rete significa investire non solo nella tutela dell’ecosistema, ma anche nell’immagine e nell’attrattività di Vasto come destinazione turistica responsabile e consapevole».