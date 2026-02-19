Pilkington San Salvo, tempi ridotti per la cassa integrazione e nuovi prodotti

Si è tenuto il 18 febbraio, in modalità telematica, l’incontro tra la Regione Abruzzo, il Ministero del Lavoro, le parti sindacali e l’azienda per la sottoscrizione del verbale di proroga della cassa integrazione per contratti di solidarietà per le maestranze dello stabilimento Nsg Pilkington di San Salvo.

“Sono state evidenziate delle significative novità partendo dalla riduzione del tempo di utilizzo della cassa integrazione, inizialmente previsto fino a marzo 2027 e oggi ridotta al 31 dicembre 2026. Si è passati da un utilizzo del 20 per cento della cassa dello scorso anno fino a un massimo del 15 per cento, che interesserà a rotazione 1.807 lavoratori. Riduzione dell’utilizzo della Cigs che salutiamo positivamente oltre ad aver appreso che entro quest’anno è previsto il ripristino del turn over ridando speranza a nuova occupazione per maggiori competenze da immettere nei cicli produttivi, a seguito del collocamento a riposo dei lavoratori,” ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca.

“L’azienda, pur confermando le difficoltà già note del comparto automotive, saluta favorevolmente l’obiettivo della Commissione Europea di introdurre una gradualità nella riduzione del CO2. Questo dovrebbe ridare nuovo respiro alla produzione automobilistica, insieme al riconoscimento del principio della neutralità tecnologica, nonostante i temi legati al costo dell’energia e ancora di più, la feroce concorrenza dei produttori asiatici” sottolinea l’assessore.

Nel frattempo e nell’auspicio di un superamento nei prossimi anni delle difficoltà delle aziende automobilistiche, il gruppo Nsg ha puntato su un piano industriale che ha visto la specializzazione in prodotti ad alto valore tecnologico con l’acquisizione di nuove quote di mercato. Ha inoltre attivato un piano di investimento per oltre 120 milioni di euro a beneficio per nuovi prodotti improntati con soluzioni di grande innovazione, oltre all’impegno di ulteriori 80 milioni di euro per rifacimento del forno fusorio float (il più grande investimento degli ultimi decenni) e azioni improntate alla più efficace soluzione di sostenibilità ambientale. L’azienda ha precisato che la richiesta della Cigs fino al 31 dicembre è un vincolo normativo più che una decisione aziendale fondata sulla riduzione dei mesi di ammortizzatore.

“La Regione Abruzzo si è impegnata a garantire politiche del lavoro volte a non fare perdere nessuno opportunità di qualificazione professionale ai lavoratori, garantendo seguire attentamente da vicino l’azienda e i suoi lavoratori. Le istituzioni stanno garantendo il mantenimento dei livelli occupazionali attraverso la cassa integrazione, l’azienda pianifica importanti investimenti con l’utilizzo di nuova tecnologia in chiave sostenibile e innovativa ed aprirà anche alla possibilità di nuovi collocamenti in organico. Aspettiamo a questo punto gli sviluppi della disciplina europea che verrà presentata ufficialmente a fine febbraio in Commissione ambiente del Parlamento europeo. Si tratta dell’Industrial Accelerator Act (IAA) per parlare anche di energia e di Made in Europe come strumento per far ripartire la manifattura europea, riconquistare parte di competitività persa e quote di mercato inglobate dalla concorrenza cinese, per accelerare la decarbonizzazione e ridurre la dipendenza dalla tecnologia straniera”, conclude l’assessore Magnacca.