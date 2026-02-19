'Confronto' Pallavolo San Salvo-Amici del Bashet e gestione degli spazi sportivi comunali: prioritÃ  ai settori giovanili e responsabilitÃ  condivisa

Dopo le polemiche dei giorni scorsi relative all'utilizzo della Palestra comunale di via Verdi, con interventi registrati dei club sportivi Pallavolo San Salvo e Amici del Basket San Salvo, l'Amministrazione comunale sansalvese - con il sindaco Emanuela De Nicolis e il consigliere delegato allo Sport Roberto Rossi - interviene con la nota che di seguito pubblichiamo.

"Lâ€™Amministrazione comunale segue con attenzione quanto accaduto nei giorni scorsi presso la Palestra di via Verdi e il conseguente confronto tra le associazioni sportive cittadine Asd Pallavolo San Salvo e Asd Amici del Basket.

Comprendiamo il disagio manifestato da famiglie e atleti e riconosciamo il valore e la storia di entrambe le societÃ , che da anni rappresentano un punto di riferimento educativo e sportivo per la nostra comunitÃ . Proprio per questo riteniamo necessario riportare il confronto entro i limiti del rispetto istituzionale e della responsabilitÃ che ogni associazione Ã¨ chiamata ad assumersi nei confronti dei ragazzi e delle famiglie.

Ãˆ opportuno ricordare con chiarezza che lâ€™assegnazione degli spazi negli impianti comunali avviene nel pieno rispetto del regolamento vigente, il quale stabilisce in modo esplicito come principio prioritario lâ€™utilizzo delle strutture da parte dei settori giovanili. Su questo punto non esistono margini di ambiguitÃ nÃ© spazi per interpretazioni: la prioritÃ dei bambini e dei ragazzi rappresenta un indirizzo preciso e inderogabile dellâ€™Amministrazione.

Lâ€™Amministrazione non accetterÃ che il dibattito sugli spazi sportivi si trasformi in uno scontro permanente tra societÃ , perchÃ© tensioni e polemiche pubbliche finiscono inevitabilmente per ricadere sui giovani atleti e sulle famiglie, che invece devono essere al centro dellâ€™azione amministrativa e dellâ€™impegno di tutte le associazioni.

Per questo rivolgiamo un invito chiaro alle realtÃ coinvolte: ripristinare i toni, ristabilire un clima di collaborazione e lavorare responsabilmente per soluzioni organizzative che consentano a tutti di svolgere le proprie attivitÃ nel rispetto delle regole. Continueremo a vigilare con attenzione affinchÃ© la gestione degli impianti sia pienamente coerente con il principio fondamentale della prioritÃ alle attivitÃ giovanili, adottando, se necessario, tutte le misure organizzative conseguenti.

Al tempo stesso, lâ€™Amministrazione ribadisce di essere sempre disponibile e aperta al confronto con tutte le associazioni sportive, nellâ€™ambito di un dialogo improntato al rispetto reciproco, al buon senso e alla ricerca di soluzioni che rispondano esclusivamente allâ€™interesse pubblico e al bene della comunitÃ .

Lo sport deve unire la comunitÃ , non dividerla. Ãˆ da questo principio che intendiamo continuare a operare".