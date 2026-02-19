Partecipa a IlTrigno.net

Finisce fuori strada con l'auto rubata dopo un inseguimento a San Salvo Marina

redazione
AttualitÃ 
I Carabinieri lo inseguono e lui, alla guida di una Fiat 500 Abarth che era stata rubata a Pescara, esce fuori strada a San Salvo Marina, sulla Statale 16 Adriatica, a poca distanza dal confine con il Molise.

Il fatto si Ã¨ verificato ieri sera, poco dopo le 21.

Il ladro d'auto, un 46enne pugliese con precedenti, Ã¨ stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 e portato in ospedale, al â€˜San Pio da Pietrelcinaâ€™ di Vasto, accompagnato dai militari dell'Arma. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vasto.
 

