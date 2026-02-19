Comitato Feste San Vitale in cerca di pomodori e olio per le tradizionali 'Sagnitelle'

In questi giorni il Comitato Feste San Vitale 2026, impegnato nella sottoscrizione delle offerte, sta provvedendo anche a ritirare pomodori in pezzetti e olio extravergine d'oliva utili nella preparazione delle tradizionali ‘Sagnitelle’ per la degustazione che si terrà nella giornata di sabato 18 aprile, in preparazione alla Festa del Santo Patrono, San Vitale, dei giorni 27 e 28 aprile.

“Siate generosi, affinché riesca questa bellissima e coinvolgente rievocazione in onore del Santo Patrono”, sottolineano i rappresentanti del Comitato Feste.