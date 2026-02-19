Partecipa a IlTrigno.net

Il Centro del Vasto compie 30 anni: "Grazie ai collaboratori e alle persone che ci frequentano"

Oggi per noi Ã¨ un giorno importante e carico di emozioni. Ripercorrere trentâ€™anni di impegno, dedizione e passione verso il proprio lavoro genera soddisfazione ma anche stimolo per attuare nuovi progetti.
 
La cosa piÃ¹ preziosa sono i nostri collaboratori, questo traguardo si deve tanto a loro, perchÃ© hanno saputo conquistare giorno dopo giorno la fiducia delle persone e creare belle relazioni.
 
Creare rapporti di fiducia ci gratifica e ci fa assumere una importante responsabilitÃ  verso le persone che scelgono di fare la spesa da noi; ci piace lâ€™idea che la spesa non si sia soltanto riempire il carrello ma passare del tempo piacevolmente.
 
Ringraziamo con profonda gratitudine tutte le persone che ci frequentano, e possiamo affermare che da parte nostra continuerÃ  il costante impegno a tutelare il potere dâ€™acquisto dei consumatori e a rendere lâ€™offerta commerciale sempre piÃ¹ rispondente ai diversi bisogni dei clienti.
 
Anna Boleto
Direttrice Ipermercato Spazio Conad Vasto
da ilnuovoonline.it
