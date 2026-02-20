Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, a Scerni e Vasto due incontri dedicati alla sicurezza della rete

Continua lâ€™impegno del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna nella diffusione di un uso consapevole della rete internet e dei device con nuove iniziative che, stavolta, hanno interessato lâ€™Istituto Tecnico Agrario â€˜Cosimo Ridolfiâ€™ di Scerni e la Scuola Cattolica Paritaria bilingue â€˜San Tommasoâ€™ di Vasto proprio nella settimana in cui ricade il Safer Internet Day, la giornata internazionale, promossa dalla Commissione Europea, dedicata alla sensibilizzazione dei giovani, dei genitori e degli insegnanti sui rischi online e sulle opportunitÃ del digitale.

Infatti, sono stati 150 i ragazzi e 50 gli adulti che hanno partecipato a due sessioni distinte di INTERconNETtiamociâ€¦ma con la testa, il service Lions di valenza multidistrettuale curate dal Dott. Piero Zulli, esperto in computer crime e computer forensics, e dal giornalista Luigi Spadaccini, entrambi formatori per il service.

Fortemente voluti dalla Prof.ssa Annalisa Taraborrelli, con il pieno sostegno della dirigente scolastica del Comprensivo Ridolfi Monteodorisio Antonietta Ciffolilli, e dalla dirigente Sandra Di Gregorio per lâ€™istituto vastese, gli incontri si sono snodati partendo dallo sfatare falsi miti per arrivare a instillare dei dubbi, soprattutto nei giovani, al fine di porsi delle domande sul proprio comportamento e sulla sicurezza quando si siedono davanti lo schermo di un pc o quando utilizzano smartphone e consolle. Grazie al confronto con gli esperti, particolare attenzione Ã¨ stata rivolta alla tutela dei propri dati personali, alla necessitÃ di non mostrare una doppia personalitÃ lâ€™una nella vita reale e lâ€™altra nel digitale, al cyberbullismo e allâ€™adescamento, alle fake news, allâ€™intelligenza artificiale e alle challenge.

â€˜Ãˆ sempre complesso spiegare ai genitori che oggi esistono nuove piazze che i nostri ragazzi frequentano e di cui gli adulti conoscono davvero poco - dice il presidente del Lions Club vasto Adriatica Vittoria Colonna Antonio Muratore â€“ ma ci lascia sempre grande gioia il riscontro che otteniamo dai ragazzi e dagli adulti durante e dopo gli incontri che testimonia la grande attualitÃ della tematica trattata e onora il nostro impegno che continueremo a portare avanti anche nel futuroâ€™-