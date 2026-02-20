Fino al 23 febbraio la Casa della Salute Mobile al centro di Vasto

E' Vasto a ospitare, in questi giorni, la Casa della Salute Mobile della Asl Lanciano Vasto Chieti per un nuovo ciclo di screening gratuiti.

Lâ€™ambulatorio Ã¨ aperto dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Lâ€™accesso Ã¨ riservato agli assistiti dellâ€™Azienda sanitaria locale, che dovranno esibire solo tessera sanitaria e documento dâ€™identitÃ , senza bisogno di impegnativa o prenotazione.

I referti arriveranno via posta ordinaria. In caso di mancato recapito Ã¨ possibile scrivere allâ€™indirizzo e-mail salutemobile@asl2abruzzo.it oppure contattare il numero 366 9341042, attivo dal lunedÃ¬ al sabato (esclusi i festivi) dalle ore 9.00 alle 13.30.

Aggiornamenti su www.asl2abruzzo.it/casa-della-salute-mobile.