A San Salvo una tappa del Giro dâ€™Italia per la Pace

GiungerÃ  in cittÃ  la Lampada della Pace di Assisi, simbolo universale di fraternitÃ 

redazione
Appuntamenti
San Salvo aderisce ufficialmente al Giro dâ€™Italia per la Pace, lâ€™iniziativa promossa dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, iniziativa che attraversa il Paese per costruire una cultura fondata sulla cura degli altri, dellâ€™umanitÃ  e del pianeta.
 
La nostra comunitÃ  - sottolinea l'assessore alle Politiche sociali Gianmarco Travaglini - accoglierÃ  la Lampada della Pace di Assisi, simbolo universale di fraternitÃ , coinvolgendo scuole e giovani in iniziative dedicate, in un percorso di partecipazione e crescita condivisa.
 
Un evento dal valore ancora piÃ¹ speciale perchÃ© inserito nellâ€™ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, Patrono dâ€™Italia e autentico costruttore di pace, negli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana e nei 40 anni dalla fondazione della rete degli enti locali impegnati per la pace che continua lâ€™opera di Giorgio La Pira.
 
In un tempo segnato da conflitti e tensioni - si evidenzia in una nota del Comune -, si vuole rafforzare il ruolo di San Salvo come Cantiere di Pace e Scuola di Pace, luoghi in cui si educa al dialogo, alla cooperazione e alla responsabilitÃ  verso gli altri e verso il pianeta. PerchÃ© la pace non Ã¨ scontata: si costruisce ogni giorno, insieme.
 
 Â«Abbiamo accolto con convinzione questo invito perchÃ© ogni comunitÃ  deve sentirsi protagonista nella costruzione di un futuro di paceÂ», sottolinea il sindaco Emanuela De Nicolis.
 
Â«La tappa del Giro rappresenta unâ€™importante occasione educativa e sociale che coinvolgerÃ  scuole, associazioni e cittadiniÂ», rimarca l'assessore Gianmarco Travaglini.
 
Un impegno concreto per trasformare le comunitÃ  locali in protagoniste di un futuro piÃ¹ giusto, solidale e umano.
