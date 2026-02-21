Partecipa a IlTrigno.net

La Scuola 'Paolucci' di Vasto contro il bullismo, l'incontro degli studenti con Mariella Fiore

Scuola
Una mattinata di grande intensità emotiva quella vissuta dagli studenti della classe 2H della Scuola Secondaria di I Grado "Paolucci" di Vasto. Gli alunni hanno incontrato la scrittrice Mariella Fiore, autrice del libro In Bilico, opera che affronta con delicatezza e verità le sfide dell'adolescenza.
 
L'evento, inserito nel format "Incontri con l'autore", ha visto i ragazzi protagonisti attivi: oltre al dialogo serrato con la scrittrice, la classe ha presentato un trailer digitale del libro, interamente autoprodotto. L’empatia creatasi tra l’autrice e i ragazzi ha trasformato l’aula in un laboratorio di sentimenti, dove si è discusso apertamente di fragilità e inclusione.
 
“Vedere i ragazzi così coinvolti e capaci di riflessioni tanto profonde è il segno che la lettura resta la bussola principale per orientarsi nel mondo”, ha commentato la dirigente scolastica Eufrasia Fonzo, ringraziando la docente Marta Mancino e l'autrice per la preziosa testimonianza.
 
 
 
 

 
