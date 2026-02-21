La Scuola 'Paolucci' di Vasto contro il bullismo, l'incontro degli studenti con Mariella Fiore

Una mattinata di grande intensità emotiva quella vissuta dagli studenti della classe 2H della Scuola Secondaria di I Grado "Paolucci" di Vasto. Gli alunni hanno incontrato la scrittrice Mariella Fiore, autrice del libro “In Bilico”, opera che affronta con delicatezza e verità le sfide dell'adolescenza.

L'evento, inserito nel format "Incontri con l'autore", ha visto i ragazzi protagonisti attivi: oltre al dialogo serrato con la scrittrice, la classe ha presentato un trailer digitale del libro, interamente autoprodotto. L’empatia creatasi tra l’autrice e i ragazzi ha trasformato l’aula in un laboratorio di sentimenti, dove si è discusso apertamente di fragilità e inclusione.

“Vedere i ragazzi così coinvolti e capaci di riflessioni tanto profonde è il segno che la lettura resta la bussola principale per orientarsi nel mondo”, ha commentato la dirigente scolastica Eufrasia Fonzo, ringraziando la docente Marta Mancino e l'autrice per la preziosa testimonianza.