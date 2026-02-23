La comunitÃ  di San Nicola Vescovo San Salvo celebra gli 80 anni di Monsignor Pietro Santoro

Domenica 22 febbraio la comunitÃ parrocchiale di San Nicola Vescovo San Salvo ha accolto con grande stima e riconoscenza Mons. Pietro Santoro per rendere grazie al Signore del dono degli 80 anni, attraverso la celebrazione della Santa Messa Solenne concelebrata dal parroco don Antonio Totaro.

Il diacono Antonio De Luca ha aperto la celebrazione, leggendo una toccante lettera in cui si ripercorre tutta la sua vita spesa al servizio del sacerdozio, seguendo con amore e dedizione il Signore GesÃ¹.

Nella sua omelia, Mons. Santoro, ha esternato tutta la sua gratitudine verso la comunitÃ locale, ringraziandola per gli auguri e portandola a tenere occhi e cuore aperti per contemplare il volto di Cristo Risorto.

Al termine, sul sagrato della Chiesa Parrocchiale, si Ã¨ percepita la gioia incontenibile dei fedeli posando per una foto ricordo e brindare insieme.

â€œRingrazio di vero cuore tutti voi per la calorosa accoglienza riservatomi in questo giorno di festa" ha commentato Mons. Pietro Santoro.

Fotoservizio a cura di Lorenzo Saturni