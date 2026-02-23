'Lions Carnival', una serata di festa che diventa solidarietà per le popolazioni colpite dal ciclone Harry

È di circa 1.200 euro la somma raccolta grazie alla settima edizione del Lions Carnival, appuntamento ormai consolidato nel calendario delle iniziative lionistiche del territorio, fondi che in questa occasione verranno devoluti interamente al service “Una luce per la tempesta” a sostegno delle popolazioni colpite dal ciclone Harry.

Organizzata con spirito di collaborazione dai Lions Club Lions Club Vasto Host, Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, Lions Club Vasto New Century e Lions Club San Salvo, che ancora una volta hanno saputo unire divertimento e impegno solidale, la serata è stata animata da balli, karaoke, la tradizionale pentolaccia, momenti di convivialità e ottimo cibo.

Particolarmente apprezzata la premiazione delle maschere: diverse sono state quelle premiate per originalità e interpretazione, con un riconoscimento speciale andato alla coppia che ha vestito i panni di Dante e Beatrice, risultata la più bella della serata.

Segno di una comunità attenta e sensibile alle iniziative di solidarietà è stata la numerosa partecipazione di soci Lions e di tanti ospiti accorsi al Ristorante Il Panfilo di San Salvo Marina, teatro accogliente della serata alla quale erano presenti, tra gli altri, il Presidente della VII Circoscrizione del Distretto Lions 108 A, Francesco Cristaldi, la Presidente di Zona A, Maria Grazia Angelini, il presidente del Lions Club Campobasso Antonello Di Stella, i Presidenti dei quattro Club promotori Michele Lalla, Antonio Muratore, Erika De Cristofaro e il padrone di casa Virginio Di Pierro, che hanno espresso soddisfazione per la partecipazione e per il significativo risultato solidale raggiunto, ribadita dall’officer della Fondazione Internazionale Lions (LCIF) di Zona A Romina Palombo che ha illustrato ai presenti le finalità dell’iniziativa.

Il Lions Carnival si conferma così un momento di aggregazione capace di trasformare la festa in un concreto gesto di aiuto, nel pieno spirito del motto lionistico “We Serve”.