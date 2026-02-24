Partecipa a IlTrigno.net

'Saperne di piÃ¹ sia sul SÃ¬ che sul No', l'incontro a Vasto

Appuntamento a Palazzo d'Avalos su iniziativa dell'associazione culturale San Michele

redazione
Appuntamenti
VenerdÃ¬ 27 febbraio, dalla ore 17 nella cornice della Pinacoteca di Palazzo d'Avalos, si terrÃ  un incontro di approfondimento sulle tematiche del Referendum sulla Riforma dell'ordinamento Giudiziario.

Su iniziativa dell'associazione culturale â€˜San Micheleâ€™ si confronteranno l'on. Nazario Pagano, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati. il dott. Italo Radoccia, magistrato in servizio al Tribunale di Vasto, e l'avvocato Arnaldo Tascione, del Foro di Vasto.

A moderare il dibattito sarÃ  Giuseppe Tagliente, responsabile del sodalizio vastese.

 

