'Saperne di piÃ¹ sia sul SÃ¬ che sul No', l'incontro a Vasto

VenerdÃ¬ 27 febbraio, dalla ore 17 nella cornice della Pinacoteca di Palazzo d'Avalos, si terrÃ un incontro di approfondimento sulle tematiche del Referendum sulla Riforma dell'ordinamento Giudiziario.
Su iniziativa dell'associazione culturale â€˜San Micheleâ€™ si confronteranno l'on. Nazario Pagano, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati. il dott. Italo Radoccia, magistrato in servizio al Tribunale di Vasto, e l'avvocato Arnaldo Tascione, del Foro di Vasto.
A moderare il dibattito sarÃ Giuseppe Tagliente, responsabile del sodalizio vastese.