Una testimone di Gaza, a Vasto l'incontro con Giuditta Brattini

Papa Leone XIV ci ricorda: “Chi ama l'uomo, chi ama i popoli lavora per la pace”. Ed è a questa che siamo chiamati come donne e uomini ponendoci a seguire Cristo nella comune corresponsabilità, nell'impegno per affermare il valore e il diritto alla pace dei popoli.

Facendo proprio questo principio il Gruppo Adulti dell’Azione cattolica della Parrocchia di Santa Maria Maggiore ha organizzato a Vasto un incontro per parlare della pace e per non far tacere il dramma che si sta consumando nella Striscia di Gaza.

Appuntamento sabato 28 febbraio alle ore 19.00 per ascoltare la cooperante internazionale a Gaza Giuditta Brattini, testimone di storie dolorose ma piene di speranza.

Giuditta Brattini era a Gaza il 7 ottobre 2023, rientrerà in Italia dopo tre settimane. Si trovava nella Striscia per monitorare alcuni progetti dell’associazione legati alla cura di bambini feriti. Oggi, si contano circa un milione e 900 mila civili sfollati su 2 milioni e 300 mila abitanti di Gaza. La crisi è aggravata dalla fame e dalla distruzione.

Giuditta è una voce, una testimone per condividere impegno e dono per costruire insieme una pace possibile.



