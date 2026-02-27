Raccolta mozziconi, appuntamento 'Plastic Free' a San Salvo

Lâ€™assessore alla Manutenzione e Ambiente del Comune di San Salvo, Tony Faga, annuncia una nuova iniziativa dedicata alla tutela del territorio patrocinata dal Comune di San Salvo: domenica 1Â° marzo si terrÃ in cittÃ una raccolta mozziconi organizzata dal coordinamento di zona di â€˜Plastic Freeâ€™.
Ritrovo previsto alle ore 10,15 alla Villa Comunale Remo Gaspari (davanti alla fontana).
Lâ€™iniziativa rappresenta un momento concreto di partecipazione civica per sensibilizzare sul problema dellâ€™inquinamento da mozziconi di sigaretta e contribuire alla cura degli spazi pubblici della cittÃ .
Lâ€™Amministrazione comunale invita cittadini, famiglie e associazioni a partecipare numerosi per dare insieme un segnale di attenzione allâ€™ambiente e al decoro urbano.
Iscrizioni tramite QR code nella locandina.
Per informazioni contattare le referenti:
Floriana 3792510711
Maria 3926955665