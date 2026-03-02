“Oltre il Marciapiede – Storie di Vite Invisibili", occasione di 'crescita comunitaria'

L'evento “Oltre il Marciapiede – Storie di Vite Invisibili”, promosso dal Clan Talitakum del gruppo Scout Agesci San Salvo 1 e patrocinato dal Comune di San Salvo, è andato in scena al Centro culturale ‘Aldo Moro’.

Un momento intenso di riflessione e confronto che ha coinvolto la comunità su un tema tanto delicato quanto attuale: il fenomeno della prostituzione e le storie spesso silenziose di chi vive ai margini della società.

Attraverso il percorso di servizio e consapevolezza intrapreso dai giovani scout, i partecipanti sono stati accompagnati in un’esperienza capace di andare oltre stereotipi e pregiudizi, invitando tutti a guardare con maggiore attenzione e umanità realtà che troppo spesso si tende a ignorare.

Presente all’iniziativa la consigliera delegata alla Cultura Maria Travaglini, che ha portato i saluti del sindaco Emanuela De Nicolis, esprimendo un sentito ringraziamento ai ragazzi dell’Agesciper l’impegno e la sensibilità dimostrati nell’affrontare una tematica complessa, di cui spesso si fatica a parlare ma che resta profondamente presente nella società contemporanea. Un fenomeno che attraversa diversi contesti sociali e che richiede consapevolezza, dialogo e responsabilità collettiva.

Il patrocinio dell’Amministrazione comunale - si legge in una nota - conferma ancora una volta il valore educativo e sociale delle associazioni giovanili del territorio, capaci di stimolare riflessioni profonde e promuovere cultura, inclusione e cittadinanza attiva.

Un’iniziativa che ha rappresentato per San Salvo non solo un evento culturale, ma un vero momento di crescita comunitaria, capace di accendere attenzione e consapevolezza su storie troppo spesso invisibili.