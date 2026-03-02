Chioschi aperti tutto l'anno lungo la Via Verde: "Servono regole certe"

La Via Verde della Costa dei Trabocchi è oggi “una infrastruttura strategica, frequentata in tutte le stagioni da pedoni, ciclisti e famiglie”.
Per Fossacesia e Rocca San Giovanni, in particolare - si legge in una nota - è fondamentale che i chioschi lungo il tracciato possano restare aperti tutto l’anno: rappresentano un servizio essenziale di accoglienza, assistenza e presidio, oltre a essere parte integrante dell’economia turistica del territorio.
I sindaci delle due località, Enrico Di Giuseppantonio e Fabio Caravaggio, ribadiscono la necessità di superare definitivamente lo stallo normativo che negli ultimi anni ha impedito una programmazione stabile dei servizi lungo la Via Verde.
Giovedì 5 marzo, presso la Provincia di Chieti, si terrà una riunione dedicata al tema, nell’ambito della definizione del Piano d’Area, con il coinvolgimento della Regione Abruzzo e dei Comuni costieri.
La posizione dei due Comuni è chiara: servono regole certe, occorre tutelare il paesaggi, bisogna salvaguardare le attività esistenti, è necessario consentire una programmazione annuale stabile.
Fossacesia e Rocca San Giovanni chiederanno ufficialmente di essere individuati come Comuni pilota nella fase di attuazione del Piano d’Area, per avviare concretamente la sperimentazione dell’apertura annuale dei chioschi.
“La Via Verde - rimarcano Di Giuseppantonio e Caravaggio - è economia turistica, lavoro e servizi. I Comuni devono poter governare lo sviluppo del proprio territorio con regole chiare. Non c’è più tempo da perdere.”