'Percorsi di Storia Vastese', nuovo progetto al via

Prende il via il nuovo progetto di storia locale promosso dalla Pro Loco "CittÃ del Vasto" APS, dal titolo "Percorsi di Storia Vastese", curato dal Dipartimento di Studi e Ricerche sulla Storia di Vasto, diretto da Paolo Calvano, e dal Museo Diffuso â€“ Fra Patrimonio e IdentitÃ , coordinato da Mercurio Saraceni.



L'iniziativa prevede nove appuntamenti, distribuiti tra il 5 marzo e il 14 maggio, dedicati ad approfondire luoghi, avvenimenti e personaggi che hanno segnato la vita e la storia della cittÃ di Vasto e del suo territorio.



Interverranno, in qualitÃ di relatori:

Prof. Davide Aquilano, Prof. Paolo Calvano, Gen. Gianfranco Rastelli, Arch. Antonio Menna, MÂ° Luigi Di Tullio, Prof. Luigi Murolo, Dott. Michele Massone, Prof. Gianni Oliva.



Un programma articolato e multidisciplinare che intende offrire alla comunitÃ un'occasione concreta di riscoperta e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e identitario vastese. La programmazione potrÃ inoltre essere arricchita nel corso delle settimane con ulteriori contributi e nuovi relatori, in un'ottica dinamica e partecipativa.



Il primo appuntamento Ã¨ in calendario per giovedÃ¬ 5 marzo, alle ore 18.00, presso la Casa di Conversazione (via Arno, 6 â€“ Vasto), con l'incontro dal titolo:



"Archeologia a Vasto e nel Vastese"

Relatore: Prof. Davide Aquilano.



L'evento Ã¨ realizzato in collaborazione con "Parsifal" e Italia Nostra del Vastese, a conferma di una sinergia territoriale orientata alla tutela, alla promozione e alla trasmissione del patrimonio culturale locale.



L'ingresso Ã¨ libero.



La Pro Loco "CittÃ del Vasto" invita la cittadinanza a partecipare numerosa a questo percorso di approfondimento e condivisione, nella consapevolezza che conoscere la propria storia significa rafforzare il senso di appartenenza e custodire l'identitÃ della nostra comunitÃ .