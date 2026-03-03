Sipario calato sui Campionati Italiani Indoor di Pattinaggio Corsa

Cala il sipario a Pescara sui Campionati Italiani Indoor di Pattinaggio Corsa.

Due weekend di grande spettacolo ed emozioni al Pattinodromo Ex Gesuiti, chiusi dalla seconda parte dell’evento dedicata alle categorie Allievi, Junior e Senior.

Un’edizione record quella pescarese. Da incorniciare gli Indoor 2026, anche grazie alla nuova pista, recentemente rinnovata con resinatura Vesmaco che ha reso le gare spettacolari. Un anello nuovissimo, tirato a lucido, che ha permesso agli atleti di raggiungere velocità impressionanti, alzando notevolmente gli standard della disciplina su rotelle.

Numeri importanti per i Campionati nei 2 weekend di gare. Più di 1.400 iscritti e oltre 4.000 persone tra atleti, tecnici e squadre, provenienti da tutta Italia. Sono più di 10.000 le presenze a livello turistico nella città adriatica, per un impatto economico rilevante. L’evento organizzato dalla Asd Pattinaggio Pescara, sotto l’egida di Skate Italia Federazione Sport Rotellistici.

“La bellissima pista di Pescara ha permesso di assistere a grandi prestazioni – ha sottolineato il CT azzurro Massimiliano Presti – Gare avvincenti e combattute fino all’ultimo giro. Tanti big si sono confermati ai massimi livelli, ma è stato entusiasmante vedere anche numerosi atleti giovanissimi, dotati di caratteristiche eccellenti per un pattinaggio moderno, tecnico e di personalità, con grande capacità tattica. Un evento che conferma quanto il movimento sia in continua crescita”.

Ultima giornata di competizioni, quella di domenica 1 marzo, chiusa dalle 1000 metri sprint e dalla spettacolare americana allievi e Senior, la staffetta a squadre sulla distanza dei 3000 metri.

Abruzzo d’argento con Clementoni. Bronzo Rolling Martinsicuro nella staffetta senior

È Alessio Clementoni della Rolling Patt. Bosica a tenere alti i colori dell’Abruzzo. L’atleta di Martinsicuro centra una bellissima medaglia d’argento, nella 5000 metri a punti senior, chiudendo una gara tiratissima, vinta dal fondista dell’Aeronautica Militare, il campione veneto Daniel Niero. L’altra medaglia senior per l’Abruzzo, in questi Campionati 2026, è di squadra ed è sempre della Rolling Bosica che centra il bronzo nella staffetta maschile senior sulla distanza dei 3000 metri. Lorenzo Cirilli, Yuri Soriani, Alessio Clementoni e Lorenzo Bosco regalano una gara emozionante al pubblico pescarese, nella prova che chiude gli Indoor, vinta dalla Mens Sana Siena. Tra i giovanissimi da sottolineare il bronzo di Giorgia Salvemme Fossemò nella gara Junior della 5000 m. punti. Fossemò che sale sul terzo gradino del podio anche nella 1000 sprint junior. Alberto Rodi è bronzo nella gara sprint Allievi.

Maiorca e Gatti oro sprint nella 1000 senior

Nella 1000 sprint senior uomini è battaglia fino all’ultimo millesimo, con Vincenzo Maiorca che ha la meglio su Duccio Marsili, in una gara tostissima, chiusa al terzo posto da Daniel Niero. Sprint femminile senior che vede sul gradino più alto del podio Melissa Gatti. L’atleta del Cardano Skating precede Lucrezia De Palma, argento, e la compagna di squadra Giorgia Iannarelli, terza e bronzo.

Mens Sana leader nella staffetta maschile e femminile

L’ultima prova dei Campionati è un vero show della Mens Sana Siena. Nella Staffetta Senior maschile i toscani centrano il titolo 2026 e si riconfermano squadra campione d’Italia nella specialità dell’americana. Duccio Marsili, Gabriele Cannoni e Marco Pieraccini infiammano il pattinodromo comunale, portando a casa l’oro, davanti alla squadra di Città di Priolo (SR). Strepitose le ragazze della Mens Sana, Rita De Gianni, Sofia Paola Chiumiento e Lucrezia De Palma, che nella staffetta americana senior donne centrano il titolo 2026.

Asia Negri primo oro da senior. Vincenzo Maiorca conferma nel giro contrapposti

Grande spettacolo anche nella prima giornata di sabato 28 febbraio. Nel giro ad atleti contrapposti senior volano Vincenzo Maiorca e Asia Negri che conquistano il titolo tricolore. La Negri alla sua prima gara da senior sfodera una bellissima prova e porta a casa la medaglia d’oro, precedendo Valentina Buccolini e Ilaria Carrer, rispettivamente argento e bronzo. Maiorca si conferma uomo sprint tra i più veloci in ambito mondiale e anche qui, a Pescara, si impone con il tempo di 15.649, nella contrapposti senior maschile, chiudendo davanti a Duccio Marsili e Alessio Piergigli.

5000 metri a punti: trionfano Niero e Woolaway

Nelle lunghe senior a punti sui 5000 metri trionfano Daniel Niero e Luisa Sophie Woolaway. Bellissima la gara dell’atleta dell’Aeronautica Militare che centra l’oro nella lunga senior maschile. Daniel Niero si impone sull’abruzzese della Roling Bosica, Alessio Clementoni e sul toscano della Mens Sana, Gabriele Cannoni. Prova senior a punti femminile che regala l’oro a Luisa Sophie Woolaway. La pattinatrice dello Speed Skating Cassano precede Melissa Gatti, argento e Irene Paganelli, bronzo.

Junior in grande evidenza. Erba oro nella punti. Chiumiento regina della velocità

Tra gli Junior bellissima conferma del talento romano Giorgio Ghisio Erba che conquista l’oro nella 5000 m. a punti uomini e di Agnese Dominoni, oro nella 5000 m. a punti femminile. Sofia Paola Chiumiento è la regina della velocità junior. L’atleta della Mens Sana Siena centra l’oro sia nella gara ad atleti contrapposti che nella 1000 sprint. Filippo Ravelli centra il titolo di categoria nella giro atleti contrapposti maschile. Lorenzo Frigè sale sul gradino più alto del podio nella junior 1000 sprint maschile.

L’appuntamento ha aperto ufficialmente la stagione della velocità che porterà all’evento principale dell’anno: I mondiali di Asuncion in Paraguay a inizio ottobre.

Rivivi le emozioni degli Indoor nella Gallery completa

https://www.fisr.it/foto/galleria-fotografica/corsa/2026.html

Tutti i risultati del Campionato 2026

https://www.fisr.it/corsa/risultati.html





