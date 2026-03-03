Disostruzione pediatrica, buona partecipazione al corso proposto da 'Mamme in Salvo'

Si Ã¨ svolto domenica, facendo registrare una notevole partecipazione, il Corso di Disostruzione Pediatrica, organizzato da Mamme in Salvo con il patrocinio del Comune di San Salvo, attraverso lâ€™Assessorato alle Politiche Sociali.

Un appuntamento rivolto a genitori, nonni, educatori e a tutti coloro che desideravano acquisire competenze pratiche e manovre salvavita da mettere in atto in caso di emergenza pediatrica.

Il corso, rivelatosi estremamente interessante, utile e di grande importanza, Ã¨ stato condotto con professionalitÃ e chiarezza dalla dott.ssa Marta Fedele e dallâ€™infermiere Fernando De Flumeri, che hanno guidato i partecipanti nellâ€™apprendimento delle tecniche di disostruzione e nella gestione delle situazioni di emergenza nei piÃ¹ piccoli.

Presente lâ€™assessore alle Politiche Sociali Gianmarco Travaglini, che ha portato anche i saluti del sindaco Emanuela De Nicolis, sottolineando il buon lavoro svolto dall'associazione e lâ€™importanza della prevenzione e della formazione come strumenti concreti per la tutela della salute e della sicurezza dei bambini.