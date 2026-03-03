TEDxVasto torna con l’evento a tema "Fretta"

Sabato 7 marzo la città di Vasto accoglie TEDxVasto 2026, l’edizione locale del celebre format di conferenze nate con il motto “Ideas worth spreading”. L’evento si svolgerà presso la storica Pinacoteca di Palazzo DdAvalos, con inizio previsto alle ore 10:00.

Il tema di questa edizione, “Fretta”, invita il pubblico a interrogarsi sull’era dell’immediatezza e della velocità, e su come questi ritmi influenzino la creatività, l’originalità e la qualità delle nostre scelte. Un’occasione per mettere in pausa la corsa quotidiana e ri-scoprire il valore di una riflessione più consapevole.

Sul palco si alterneranno speaker di spicco, provenienti da diversi settori professionali e culturali, pronti a condividere idee, esperienze e prospettive in talk brevi ma incisivi. L’obiettivo è stimolare il pensiero critico e generare confronto tra i presenti. Di seguito il riepilogo di chi salirà sul palco del TEDxVasto:

Irene Saderini – Giornalista di guerra e motorsport, autrice e produttrice

Caterina Marino –Neuroscienziata psicomotricista specializzata in sviluppo infantile

Laura Broglio – Camionista ed influencer di settore

Riccardo Palumbo – Professore Ordinario di Economia Comportamentale UNICH

Angelo Ottaviani – Chitarrista, compositore, polistrumentista

Camilla Ferrario – Autrice di Will Media

Walter Nanni – Regista e documentarista

Si tratta della quinta edizione del TEDxVasto, che dal 2021 anno dopo anno ha consolidato la sua autorevolezza come evento culturale di spessore in città e nell’intero territorio abruzzese.

Per partecipare è possibile acquistare il biglietto consultando il sito Do It Yourself o attraverso i canali social del TEDxVasto.