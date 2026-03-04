'Donne extra-ordinarie che nel presente hanno saputo scrivere il futuro', a Vasto l'incontro con Giulia Ciarapica

In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2026, lâ€™UniversitÃ delle Tre EtÃ di Vasto, con il patrocinio dellâ€™Assessorato alla Cultura del Comune di Vasto, promuove un incontro culturale dedicato al ruolo e al pensiero femminile nella societÃ contemporanea.

Il monologo di Giulia Ciarapica, scrittrice e critica letteraria, propone una riflessione su donne extra-ordinarie che, attraverso la parola e lâ€™impegno, hanno saputo incidere sul presente e aprire nuove prospettive per il futuro.