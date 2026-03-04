Partecipa a IlTrigno.net

'Donne extra-ordinarie che nel presente hanno saputo scrivere il futuro', a Vasto l'incontro con Giulia Ciarapica

redazione
Appuntamenti
In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2026, lâ€™UniversitÃ  delle Tre EtÃ  di Vasto, con il patrocinio dellâ€™Assessorato alla Cultura del Comune di Vasto, promuove un incontro culturale dedicato al ruolo e al pensiero femminile nella societÃ  contemporanea.
 
Il monologo di Giulia Ciarapica, scrittrice  e critica letteraria, propone una riflessione su donne extra-ordinarie che, attraverso la parola e lâ€™impegno,  hanno saputo incidere sul presente e aprire nuove prospettive per il futuro.
 
Un appuntamento di approfondimento e condivisione rivolto alla cittadinanza tutta, rimarca il presidente del sodalizio Elio BaccalÃ .

 
